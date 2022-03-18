Беженцы, эмигранты и рост цен: как война в Украине влияет на соседей России

"Мы на самом деле небольшая страна. У нас не хватит влияния остановить конфликт. Поэтому нам надо оставаться беспристрастными", - сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров о российской "спецоперации", выступая перед парламентом страны.

Его слова описывают настроение и в других столицах, связанных союзническими соглашениями с Россией. Все страны Центральной Азии по-своему зависят от России экономически или в сфере безопасности. Кроме членства в ОДКБ, в Кыргызстане и Таджикистане - как и в Армении - есть российские военные базы; эти три страны вместе с РФ и Беларусью входят также в Евразийский экономический союз.

"За кулисами постсоветские страны ощутят невидимую руку Москву, которая будет увеличивать давление на свою сферу влияния и заставлять их еще больше соответствовать ее приоритетам", - считает Кейт Маллинсон, эксперт британского Королевского института международных отношений Чатэм-хаус.

Протест в Бишкеке 8 марта ФОТО: EPA

Однако если власти этих стран избегают лишний раз высказываться о войне в Украине, то оппозиция, гражданское общество и медиа открыто выбирают сторону в конфликте.

Официальный Баку занял нейтральную позицию, хотя в начале этого года президент Ильхам Алиев говорил, что поддерживает территориальную целостность Украины. При этом азербайджанское общество и оппозиция придерживаются проукраинских взглядов, и в Баку прошли митинги в поддержку Украины.

В соседней Армении прошли акции как в поддержку Украины, так и в поддержку России - одинаково немногочисленные. В Бишкеке и Алматы антивоенные демонстрации были приурочены к 8 марта. Они также не были массовыми, однако в Кыргызстане суд на месяц запретил проведение протестов у российского посольства.

"Самым важным и непредсказуемым последствием станет изменение в отношениях каждой из стран региона с Россией. Многое зависит от исхода войны и положения России по ее итогам", - говорит Джошуа Кучера, редактор издания Eurasianet.

Беженцы и эмигранты

Среди стран СНГ больше всего беженцев из Украины приняла Молдова - ее границу с начала войны, по данным властей страны, пересекли больше 300 тысяч человек.

Многие из них едут дальше в Европу, но в стране по-прежнему остаются больше 100 тысяч украинских беженцев, и это большой вызов для экономики, в котором власти рассчитывают на поддержку ЕС. Другой вызов - остановка торговли в порту Одессы, который был хабом для всего региона.