Онлайн ⟩ Удар по заводу во Львове и обстрелы Киева. День 23-й

Утро 23-го дня войны началось с сообщений о ракетном ударе по авиаремонтному заводу во Львове: здание разрушено, обошлось без жертв. В свою очередь, сообщалось, что Россия объявила бесполетную зону над Донбассом, но позже информацию опровергли. RUS TVNET продолжает следить за развитием событий в режиме онлайн.

(не)Бесполетная зона над Донбассом

Утро началось с сообщений о том, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Данную информацию передавал "Интерфакс" со ссылкой на представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. Спустя время сам же представитель народной милиции ДНР стал отрицать сообщение о создании бесполетной зоны над Донбассом.

Басурин не подтвердил введение бесполетной зоны над ДНР, речь шла о предположении, что ее введение имело бы смысл. Официальный представитель ДНР не владеет точной информацией о введении бесполетной зоны усилиями России, сообщил телеканал "Звезда".

Ракетный удар по авиаремонтному заводу во Львове

Российские силы продолжают бомбежки и ракетные обстрелы городов по всей Украине. Утром в пятницу, 18 марта, во Львове - городе на западе Украины, где относительно спокойно, - были слышны звуки взрывов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что удар пришелся по авиаремонтному заводу. По словам мэра, ракеты уничтожили здания завода, но человеческих жертв, по предварительным данным, нет: работа завода была заранее остановлена. На место прибыли спасатели и коммунальные службы.

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