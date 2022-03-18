"Челси" против "Реала". Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов
В пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2021/22.
В пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2021/22.
Результаты жеребьёвки:
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 5 и 6 апреля, ответные встречи - 12 и 13 апреля.
В ходе жеребьёвки также определили полуфинальные пары главного еврокубка:
Полуфиналы будут сыграны 27 апреля и 4 мая. Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе "Стад-де-Франс" в Париже.
Также в Ньоне были определены четвертьфинальные пары Лиги Европы. Результаты жеребьёвки:
В полуфиналах победитель пары номер "1" встретится с победителем пары "4", а победитель пары "3" сыграет с сильнейшей командой пары "2".
Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 7 апреля. Ответные - 14 апреля. Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье на арене "Рамон Санчес-Писхуан".