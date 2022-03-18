Пт, 18.03.2022
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  • "Челси" против "Реала". Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов

"Челси" против "Реала". Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов

ФОТО: EPA/Scanpix

В пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2021/22.

Результаты жеребьёвки:

  • "Челси" (Англия) - "Реал" (Испания)
  • "Манчестер Сити" (Англия) - "Атлетико" (Испания)
  • "Вильярреал" (Испания) - "Бавария" (Германия)
  • "Бенфика" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 5 и 6 апреля, ответные встречи - 12 и 13 апреля.

В ходе жеребьёвки также определили полуфинальные пары главного еврокубка:

  • "Манчестер Сити"/"Атлетико" - "Челси"/"Реал"
  • "Вильярреал"/"Бавария" - "Бенфика"/"Ливерпуль"

Полуфиналы будут сыграны 27 апреля и 4 мая. Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе "Стад-де-Франс" в Париже.

Также в Ньоне были определены четвертьфинальные пары Лиги Европы. Результаты жеребьёвки:

  • "РБ Лейпциг" (Германия) - "Аталанта" (Италия)
  • "Айнтрахт" (Германия) - "Барселона" (Испания)
  • "Вест Хэм Юнайтед" (Англия) - "Лион" (Франция)
  • "Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

В полуфиналах победитель пары номер "1" встретится с победителем пары "4", а победитель пары "3" сыграет с сильнейшей командой пары "2".

Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 7 апреля. Ответные - 14 апреля. Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье на арене "Рамон Санчес-Писхуан".

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