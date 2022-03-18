"Челси" против "Реала". Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов

Результаты жеребьёвки :

"Челси" (Англия) - "Реал" (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Атлетико" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Бенфика" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 5 и 6 апреля, ответные встречи - 12 и 13 апреля.

В ходе жеребьёвки также определили полуфинальные пары главного еврокубка:

"Манчестер Сити"/"Атлетико" - "Челси"/"Реал"

"Вильярреал"/"Бавария" - "Бенфика"/"Ливерпуль"

Полуфиналы будут сыграны 27 апреля и 4 мая. Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе "Стад-де-Франс" в Париже.

Также в Ньоне были определены четвертьфинальные пары Лиги Европы. Результаты жеребьёвки:

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Аталанта" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) - "Барселона" (Испания)

"Вест Хэм Юнайтед" (Англия) - "Лион" (Франция)

"Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

В полуфиналах победитель пары номер "1" встретится с победителем пары "4", а победитель пары "3" сыграет с сильнейшей командой пары "2".