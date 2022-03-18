Зеленский обратился к российским матерям
В своем традиционном ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский на этот раз обратился к матерям российских солдат, снова перейдя на русский язык.
В своем традиционном ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский на этот раз обратился к матерям российских солдат, снова перейдя на русский язык.
"Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли. И не вернули тела", - сказал Зеленский.
"У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны тринадцать или сколько угодно еще тысяч убитых российских солдат. Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира.