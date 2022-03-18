Пт, 18.03.2022
Я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. Екатерина Андреева, российская телеведущая Первого канала
Екатерина Андреева, российская телеведущая Первого канала

Зеленский обратился к российским матерям

Мать майора Ивана Скрипника, убитого во время вторжения России в Украину, оплакивает его гроб, задрапированный флагом, во время похоронной церемонии на Лычаковском кладбище во Львове 17 марта 2022 года. ФОТО: YURIY DYACHYSHYN / AFP

В своем традиционном ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский на этот раз обратился к матерям российских солдат, снова перейдя на русский язык.

"Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли. И не вернули тела", - сказал Зеленский.

"У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны тринадцать или сколько угодно еще тысяч убитых российских солдат. Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира.

И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти".

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