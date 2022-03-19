Сб, 19.03.2022
Я уверен, что, атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, как говорится, в "лихие 90-е". Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Фигуристка Загорски впечатлила поклонников фотографией в купальнике

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, впечатлила поклонников фотографией в купальнике.

27-летняя фигуристка в настоящий момент находится в австралийском Сиднее, откуда делится фотографиями, как она гуляет по городу, катается на катере и загорает на пляже.

Подписчики Загорски в Instagram остались под впечатлением от её фигуры и оставили под фотографией много положительных комментариев: "Ты должна позировать в купальнике для Sports Illustrated", "Воу-воу-воу! Секс-бомба!", "Красивым дамам не нужен загар".

У Загорски - русские, польские, белорусские и ирландские корни. Назвать свою национальность затрудняется даже сама Тиффани. Фигуристка в своих интервью не раз говорила о том, что собственную жизнь она может разделить на три этапа: британское детство, французскую юность и российскую взрослую жизнь.

Прошлый год получился одним из самых непростых для фигуристки. На старте сезона она переболела менингитом, а на чемпионате России в произвольном танце Загорски почувствовала себя плохо, упала и закончила прокат в предобморочном состоянии. После этого врачи дали ей нашатырь и унесли в подтрибунные помещения. Пара Загорски - Гурейро заняла восьмое место на этом турнире.

Последние новости

НАВЕРХ
Back