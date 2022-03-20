ВИДЕО ⟩ "Лиепая" и РФШ уходят в отрыв

В первом матче второго тура чемпионата Латвии по футболу "Валмиера" на своём поле принимала юрмальский "Спартак" и одержала первую победу в текущем сезоне. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились Раймонд Кроллис и колумбиец Камило Мена, который оформил хет-трик и вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Единственный гол в составе "Спартака" забил Олег Лайзанс, который отметился во втором матче подряд.

"Лиепая" продолжает идти без потерь. На этот раз клуб из Курземе у себя дома одержал победу над "Ригой" - 1:0. Единственный гол в матче на 23-й минуте забил серб Неманья Белакович.

Вторую победу подряд одержал также футбольный клуб РФШ, который у себя дома одержал уверенную победу над "Даугавпилсом" - 4:0. Хозяева вышли вперёд на 16-й минуте после точного удара Андрея Илича, а спустя 30 минут серб оформил дубль. На 70-й минуте второй гол в текущем сезоне забил словенец Жига Липушчек, который головой отправил мяч в ворота после розыгрыша углового. Точку в матче на 77-й минуте поставил Артур Зюзин.

Первые очки в новом сезоне набрали "Тукумс" и "Метта", которые сыграли между собой вничью - 2:2. Счёт на 5-й минуте встречи открыл нападающий Ибрагим Соу, который красивым ударом через себя вывел вперёд "Тукумс". Ещё четыре минуты спустя Оскар Рубенис удвоил преимущество хозяев, но на 11-й минуте Глеб Клюшкин сократил отставание до минимума. На 31-й минуте Бруно Мелнис восстановил равновесие на табло, установив окончательный счёт в матче.

В заключительном матче второго тура, который состоялся в воскресенье, "Супер Нова" принимала "Ауду". Матч завершился безголевой ничьей - 0:0. Таким образом, "Супер Нова" набрала своё первое очко в нынешнем сезоне, а "Ауда" пока идёт без поражений (победа в первом туре над "Меттой" - 1:0).

После двух туров РФШ и "Лиепая" оторвались от преследователей - обе команды набрали максимальное количество очков (6) и занимают в турнирной таблице первое и второе места соответственно. Замыкает тройку лидеров новичок нынешнего сезона "Ауда" (4 очка). Последнее, 10-е место, у "Спартака" - команда из Юрмалы единственная, кто пока не смог набрать ни одного очка.