За сутки выявлено 4223 новых случая Covid-19, скончались 10 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

четыре человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

7 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1278 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2945 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3988,1 случая.

Всего вчера было сделано 10 054 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 42.0%.