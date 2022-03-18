За сутки выявлено 4223 новых случая Covid-19, скончались 10 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 4223 новых случая Covid-19, получены данные о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 4223 новых случая Covid-19, получены данные о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:
7 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1278 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2945 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3988,1 случая.
Всего вчера было сделано 10 054 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 42.0%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 765 297 жителей Латвии, скончались 5479 человек с коронавирусом.