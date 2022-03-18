Пт, 18.03.2022
А потом я увидел фото в Twitter и узнал своих детей. Я узнал их вещи и одежду. Сергей Перебейнис, украинец потерявший семью при обстреле
Сергей Перебейнис, украинец потерявший семью при обстреле

За сутки выявлено 4223 новых случая Covid-19, скончались 10 человек

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 4223 новых случая Covid-19, получены данные о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

  • четыре человека - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

7 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1278 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2945 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3988,1 случая.

Всего вчера было сделано 10 054 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 42.0%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 765 297 жителей Латвии, скончались 5479 человек с коронавирусом.

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