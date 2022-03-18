Заболеваемость Covid-19 в Латвии продолжает снижаться
За минувшие сутки в Латвии выявлено 4223 новых случая Covid-19, получены данные о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 4223 новых случая Covid-19, получены данные о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:
7 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1278 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2945 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3988,1 случая.
Всего вчера было сделано 10 054 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 42.0%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 765 297 жителей Латвии, скончались 5479 человек с коронавирусом.
Госпитализации
Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки увеличилось с 1013 до 1019 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За последние сутки госпитализированы 147 пациентов с Covid-19, выписаны 114 человек.
С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 438 человек, из них у 404 среднетяжелое течение заболевания, 34 человека - в тяжелом состоянии.
Эпидемиолог: смертность от Covid-19 сейчас намного ниже, чем в конце прошлого года
В настоящее время смертность среди пациентов с Covid-19 гораздо ниже, чем четыре месяца назад, сообщил старший эпидемиолог Латгальского регионального отделения Центра профилактики и контроля заболеваний Александр Васильев.
Двухнедельный показатель заболеваемости коронавирусом в Резекне вчера, 17 марта, составил 6360,1 случая на 100 000 жителей.
Васильев сказал, что трудно отделить один регион от остальной территории. "Анализ результатов опроса показал, что 40% всех заболевших заразились в общественных местах, аптеках и магазинах. Есть несколько случаев, когда инфекция передавалась через членов семьи", - пояснил Васильев, добавив, что также встречаются случаи, когда люди не подозревают о том, что заражены.
"В настоящее время течение болезни не такое тяжелое, как четыре месяца назад. И сообщений о летальных исходах стало меньше", - сказал эпидемиолог.