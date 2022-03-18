Заболеваемость Covid-19 в Латвии продолжает снижаться

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

четыре человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

7 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1278 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2945 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3988,1 случая.

Всего вчера было сделано 10 054 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 42.0%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 765 297 жителей Латвии, скончались 5479 человек с коронавирусом.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки увеличилось с 1013 до 1019 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 147 пациентов с Covid-19, выписаны 114 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 438 человек, из них у 404 среднетяжелое течение заболевания, 34 человека - в тяжелом состоянии.

Эпидемиолог: смертность от Covid-19 сейчас намного ниже, чем в конце прошлого года

В настоящее время смертность среди пациентов с Covid-19 гораздо ниже, чем четыре месяца назад, сообщил старший эпидемиолог Латгальского регионального отделения Центра профилактики и контроля заболеваний Александр Васильев.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Резекне в настоящее время самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии.

Двухнедельный показатель заболеваемости коронавирусом в Резекне вчера, 17 марта, составил 6360,1 случая на 100 000 жителей.

Васильев сказал, что трудно отделить один регион от остальной территории. "Анализ результатов опроса показал, что 40% всех заболевших заразились в общественных местах, аптеках и магазинах. Есть несколько случаев, когда инфекция передавалась через членов семьи", - пояснил Васильев, добавив, что также встречаются случаи, когда люди не подозревают о том, что заражены.