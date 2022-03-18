Пт, 18.03.2022
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Арнольд Шварценеггер, американский актер и политик

Кариньш обещает новые пособия для тех, кому тяжелее всего. Уже с мая

Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии ФОТО: Zane Bitere/LETA

Чтобы компенсировать инфляцию, вызванную санкциями, введенными против России и режима Владимира Путина, с мая должны быть введены адресные льготы для тех групп населения, которые в них будут нуждаться, в четверг, 17 марта, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в своем ежегодном обращении к Сейму.

Премьер-министр пояснил, что адресные льготы могли бы частично компенсировать рост прожиточного минимума, например, пенсионерам с фиксированным доходом, многодетным семьям, которые имеют меньший доход на человека.

Целевые льготы могут быть введены с мая, когда истечет срок поддержки, предоставленной населению ранее - в размере 450 миллионов евро для компенсации роста цен на энергоносители, добавил Кариньш.

Премьер признал, что санкции, введенные против России, также будут стоить Латвии денег.

"Но для украинцев эта война стоит крови, человеческих жизней и инфраструктуры - зданий, больниц - всего того, что сейчас бомбят", - подчеркнул глава правительства.

Кариньш отметил, что ранее предоставленная поддержка для компенсации цен на энергоносители составляет более 1% от валового внутреннего продукта, что, по словам президента Банка Латвии, является одной из самых щедрых субсидий в Европе.

Премьер допускает, что в некоторых случаях действующий механизм, возможно, где-то компенсировал сверх меры, а где-то недостаточно, поэтому в будущем лучшим решением станут целевые льготы.

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