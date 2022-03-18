В Украине погибли солист балета Артем Дацишин и актриса Оксана Швец

17 марта стало известно, что во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Ей было 67 лет.

"Непоправимое горе в семье Молодого театра. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю", - говорится в публикации театра в соцсетях.

О его смерти сообщила на своей странице в Facebook сотрудница Национальной оперы Украины Татьяна Боровик. С ее слов, Дацишин попал под обстрел российских военных 26 февраля и был тяжело ранен. 17 марта стало известно, что он скончался в киевской больнице.