Пт, 18.03.2022
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Дмитрий Нагиев, российский актер и телеведущий

В Украине погибли солист балета Артем Дацишин и актриса Оксана Швец

Военные действия России на территории Украины неизбежно приводят к человеческим жертвам. В том числе и среди людей искусства. Украинские СМИ сообщают о гибели 67-летней актрисы Оксаны Швец и 43-летнего солиста балета Национальной оперы Украины Артема Дацишина.

17 марта стало известно, что во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Ей было 67 лет.

"Непоправимое горе в семье Молодого театра. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю", - говорится в публикации театра в соцсетях.

Следом стало известно о гибели артиста украинского балета, лауреата международных конкурсов Артема Дацишина.

О его смерти сообщила на своей странице в Facebook сотрудница Национальной оперы Украины Татьяна Боровик. С ее слов, Дацишин попал под обстрел российских военных 26 февраля и был тяжело ранен. 17 марта стало известно, что он скончался в киевской больнице. 

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