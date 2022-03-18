Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта России

"Пресс-релиз Минспорта удивил, так как Маша не давала своё согласие на встречу. В итоге она отказалась от этого мероприятия. Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира. Но в этом вопросе, как мы видим, ни министр спорта, ни глава Олимпийского комитета России, ни ВФЛА Маше не помогли", - заявил муж спортсменки Владас Ласицкас.

Также стало известно, что во встрече с министром спорта РФ не примет участия чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.

Ранее сообщалось, что во встрече примут участие Ласицкене и ряд других спортсменов - фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, гимнастки Дина и Арина Аверины, легкоатлетка Анжелика Сидорова. Встреча должна была состояться 21 марта, но в итоге была перенесена на 23 марта.

Напомним, большинство международных федераций на основании рекомендаций МОК отстранили россиян от соревнований под своей эгидой. Накануне было объявлено, что российских легкоатлетов не допустили к участию в "Бриллиантовой лиге".

Олимпийский комитет России (ОКР) ранее заявил, что будет в судебном порядке оспаривать последовавшие за рекомендацией МОК решения международных федераций об отстранении россиян.

Мария Ласицкене - российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка (2020), первая и единственная в истории (как среди мужчин, так и среди женщин) трёхкратная чемпионка мира в прыжке в высоту (2015, 2017, 2019).