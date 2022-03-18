CSDD наложила санкции на автомобили семи компаний, в том числе Severstal Lat и Uralchem Trading

Санкции применены к транспортным средствам, принадлежащим ООО Ezermaļu mežu īpašumi, ООО Riga Fertilizer Terminal, ООО Klauģu muiža RE, АО Severstal Lat, ООО Severstal Distribution, ООО Uralchem Trading и ООО Uralkali Trading.

Дирекция поясняет, что транспортные средства принадлежат попавшим под санкции лицам или находятся в их распоряжении.

В настоящее время по требованию их владельцев транспортные средства не могут быть сняты с учета, в их отношении не может быть зарегистрирован коммерческий залог и не может быть изменен собственник.

Санкции наложены на транспортные средства разных видов: от мотоциклов, квадроциклов, автобусов, автомобилей и до прицепов, которые, скорее всего, предназначены для осуществления хозяйственной деятельности. Диапазон годов выпуска транспортных средств широк и составляет более 30 лет.

Некоторые автомобили оцениваются как эксклюзивные, прошедшие первичную регистрацию в прошлом или текущем году, но таких всего несколько, отмечают в CSDD.