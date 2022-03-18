Видео ⟩ На фоне смертей в Украине Россия "отмечает годовщину присоединения Крыма". Путина переключили на Газманова

В первой половине дня в Telegram-каналах начали распространяться видео из московских "Лужников", на которых запечатлена подготовка к концерту "в честь восьмой годовщины присоединения Крыма". Выступил на нем и президент России Владимир Путин.

Корреспондент "Новой" днем сообщил, что в Лужниках на входе в павильон 1А образовалась очень сильная давка.

Независимый правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" заявил, что в разных городах начались задержания журналистов, которые едут освещать митинги, посвященные празднованию "дня присоединения Крыма" и поддержке российских военных.

Тем временем в "Лужниках" на концерте в честь восьмой "годовщины присоединения Крыма" выступил мэр Москвы Собянин. "Полмира ополчились на нас. Но Россия сильная страна! Сильная своими гражданами, своими патриотами. И пока мы вместе - мы непобедимы!" - сказал политик.

По информации МВД России, на концерт в "Лужниках" пришло 203 тысячи человек.

При этом, судя по видео, опубликованным в Telegram-каналах, некоторые стали уходить с митинга уже спустя 25 минут.

Прибыл на "Лужники" и президент России Владимир Путин.

"Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле", - начал выступление Путин, отметив, что каждое слово здесь неслучайно, и поздравил жителей Крыма с праздником.

Против них начали вести карательные операции и геноцид, считает Путин. И Россия начала войну, чтобы это прекратить, "избавить людей от геноцида", рассказывает о происходящем "Медуза".

После цитаты из Конституции пришло время для цитаты из Библии: "Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих", - заявил Путин.

Как пишет "Медуза", во время выступления Путина произошло что-то странное: после его слов "дата начала "специальной операции" совпала с..." в прямом эфире телеканала "Россия 24" включили песню Олега Газманова "Вперед, Россия".

После этого выключили и Газманова, телеканал начал показывать стадион "Лужники", зрители которого скандировали "Россия, Россия!". А затем снова началась музыка.

Потом на сцену вызывали Марию Захарову, Маргариту Симонян и Тину Канделаки. После выступления Захаровой в трансляцию вернулся звук, Симонян и Канделаки разразились патриотическими речами.

"Целую нацию пытаются стереть как аккаунт в соцсетях, все потому что мы говорим на русском", "Это мы открыли Антарктиду, изобрели лекарство от сибирской язвы и коронавируса", "Нас не сломить, нас не получится поставить на колени". Все это - цитаты Тины Канделаки.

Как сообщил корреспондент "Новой газеты", находящийся в "Лужниках", Путин спокойно закончил свою речь и ушел со сцены, просто никому это не показали.

Полная версия выступления Путина:

Кремль объяснил, почему по ТВ не была полностью показана речь Путина: технический сбой на сервере.

Тем временем посмотрите, как выглядит Киев 18 марта.