Пт, 18.03.2022
Ваше правительство говорит вам, что эта война по денацификации Украины. Денацификация Украины? Это неправда. Арнольд Шварценеггер, американский актер и политик
Арнольд Шварценеггер, американский актер и политик

Видео ⟩ Гагарина исполнила "Кукушку" в "годовщину присоединения Крыма"

Полина Гагарина ФОТО: скриншот видео

Пока в Украине умирают мирные жители, в России празднуют "восьмую годовщину присоединения Крыма". Популярная певица Полина Гагарина на стадионе в "Лужниках" исполнила хит Виктора Цоя "Кукушка". 

В московских "Лужниках" прошел огромный концерт "в честь восьмой годовщины присоединения Крыма". Речь произнесли мэр Москвы Собянин и президент РФ Владимир Путин

На концерте в "Лужниках" собралось свыше 200 тысяч человек.

Для зрителей выступили Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Владимир Машков и другие артисты.

Зрители в зале держали флаги России и флаги с буквой Z.

Независимый правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" заявил, что в разных городах начались задержания журналистов, которые едут освещать митинги, посвященные празднованию "дня присоединения Крыма" и поддержке российских военных. 

В пятницу, 18 марта, на центральной площади Львова поставили 109 пустых детских колясок - по количеству погибших детей с начала вторжения России в Украину. В Мариуполе продолжают спасть людей из бомбоубежища под разрушенным драмтеатром, в Киеве с начала войны погибли 222 человека.

Подробнее о том, как выглядит Киев 18 марта 2022 года. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back