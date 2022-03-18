Видео ⟩ Гагарина исполнила "Кукушку" в "годовщину присоединения Крыма"

В московских "Лужниках" прошел огромный концерт "в честь восьмой годовщины присоединения Крыма". Речь произнесли мэр Москвы Собянин и президент РФ Владимир Путин.

На концерте в "Лужниках" собралось свыше 200 тысяч человек.

Для зрителей выступили Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Владимир Машков и другие артисты.

Зрители в зале держали флаги России и флаги с буквой Z.

Независимый правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" заявил, что в разных городах начались задержания журналистов, которые едут освещать митинги, посвященные празднованию "дня присоединения Крыма" и поддержке российских военных.

В пятницу, 18 марта, на центральной площади Львова поставили 109 пустых детских колясок - по количеству погибших детей с начала вторжения России в Украину. В Мариуполе продолжают спасть людей из бомбоубежища под разрушенным драмтеатром, в Киеве с начала войны погибли 222 человека.