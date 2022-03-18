Уровень фактической безработицы в Латвии в феврале составил 7,6%

Уровень безработицы среди мужчин в феврале уменьшился на 0,1 проц. пункта до 8,1%, а среди женщин не изменился и составил 7%.
По сравнению с февралем прошлого года уровень фактической безработицы снизился на 0,5 проц. пункта, уровень зарегистрированной безработицы - на 1,4 проц. пункта.
В феврале в Латвии было 70,2 тыс. безработных (32,3 тыс. женщин и 37,9 тыс. мужчин), что на 0,3 тыс. больше, чем в январе, и на 4,6 тыс. меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Число безработных мужчин за месяц уменьшилось на 0,1 тыс., женщин - на 0,2 тыс.