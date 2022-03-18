В Латвии - самая высокая смертность от Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ

Оценка ЕЦКПЗ ситуации за предыдущие две недели (28 февраля-13 марта) показывает, что в Латвии на миллион жителей приходилось 119 смертей пациентов с диагнозом Covid-19. Хотя уровень смертности снизился, в других странах ЕС и ЕЭЗ он снижался быстрее, и Латвия в настоящее время является единственной страной в ЕС и ЕЭЗ, где уровень смертности превышает 100 случаев.

Порог в 90 смертей на миллион населения превышен в Дании и Болгарии, а средний уровень смертности с диагностированным Covid-19 в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составил 32,1 случая на миллион населения.

В Эстонии уровень смертности за предыдущие две недели достиг 88 случаев на миллион населения, и она занимает 4-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ. В Литве зафиксировано 35,1 случая смерти на миллион населения, и в настоящее время она занимает 15-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ по показателю смертности с диагностированным коронавирусом.

Данные ЕЦКПЗ за предыдущие две недели также показывают, что кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составляла 4866,2 случая, и она опустилась со 2-го на 4-е место в странах ЕС и ЕЭЗ.

В Эстонии двухнедельная заболеваемость составила 2 833,3 случая на 100 000 населения, и по этому показателю она опустилась с 6-го на 9-е место. Литва с уровнем заболеваемости 2367,1 случая на 100 000 населения опустилась с 9-го на 11-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

В странах ЕС/ЕЭЗ средний двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1 564,8 случая на 100 000 населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели был в Исландии - 10 033,4 случая на 100 000 населения. Порог в 5000 случаев превышен в Австрии и Лихтенштейне.

За последние две недели в Латвии уровень распространения вируса среди населения в возрасте 65 лет и старше немного снизился - до 2351,2 случая на 100 000 населения.

Средний показатель по ЕС/ЕЭЗ составляет 895,2 случая на 100 000 населения.