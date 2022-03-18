В Плявниеках в результате тяжелой аварии пострадала беременная

"Услышал сильный удар, машина двигалась вперед даже после удара. Ехала на большой скорости, около 100 километров в час. (...) Из пострадавших машин никто не вышел, водительская сторона вызвавшего аварию автомобиля была пуста, на пассажирском месте они уже менялись местами. Мужчина сказал: "Если мы не поменяемся, мне грозит тюрьма", - рассказал передаче Degpunktā телеканала TV3 очевидец аварии.

Пока пассажиры попавшей в аварию Volvo думали, как лучше поступить, чтобы избежать ответственности, другие водители из остальных машин пытались прийти в себя от шока и осознать происходящее.

Водитель Kia отделалась только испугом и не пострадала, тогда как водитель Audi своими силами выбраться из транспортного средства не могла.

ФОТО: Скриншот видео

В свою очередь водитель микроавтобуса Opel, машина которого пострадала совсем немного, вспоминает, что фактически весь удар достался Audi и, по его мнению, люди в Volvo находились под воздействием наркотиков или были пьяны, так как ехали, не тормозив. Это объясняет и то, почему для освобождения женщины-водителя Audi потребовалась помощь спасателей.

Веселая компания, а именно - двое мужчин и женщина, из-за которых беременная пострадавшая попала в больницу, казалось, так до конца и не поняли, что натворили. Дискутируя по поводу случившегося, они дали волю эмоциям, периодически обнимались и даже пытались устроить драку между собой. Поэтому работа полиции на месте происшествия не была легкой, и сейчас придется расследовать, кто именно из троицы сидел за рулем Volvo.

Все трое были доставлены на экспертизу, чтобы позднее, выяснив, кто же сидел за рулем, хватило доказательств. По информации Degpunktā,

у всех троих констатировано алкогольное опьянение, но есть и подозрения на присутствие в организме наркотиков.