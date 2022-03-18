Кариньш: Латвия продолжает выступать за более широкие санкции против путинской России

Кариньш и посол Украины обсудили текущую ситуацию с военным вторжением путинского режима в Украину. Премьер-министр выразил сочувствие и соболезнования в связи со страданиями и гибелью украинского народа, подчеркнув, что должностные лица путинского режима, ответственные за развязывание войны, должны предстать перед международным трибуналом.

Кариньш и Мищенко обсудили санкции, принятые Европейским союзом (ЕС) против путинского режима, в том числе четвертый пакет санкций против России, одобренный на этой неделе. Премьер-министр заметил, что важно вводить санкции таким образом, чтобы их нельзя было обойти.

Также было подтверждено, что Латвия продолжает выступать за более широкие санкции против путинской России на уровне ЕС.

Кариньш также подчеркнул, что латвийское общество, государственные и муниципальные учреждения поддерживают Украину в ее борьбе с режимом Путина и будут продолжать оказывать посильную помощь Украине и ее народу.