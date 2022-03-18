Украинские музыканты записали гимн России из звуков взрывов

Звуки, которые слышны в этой версии российского гимна абсолютно реальны и взяты из документальных видеозаписей. В трек вошли звуки обстрелов Харькова и Мариуполя "Градами", удар ракетами по Бабьему Яру в Киеве, бомбежка Сум и обстрел мирных жителей в Херсоне.

По словам авторов, целью проекта является показать россиянам и всему миру, что делают российская армия и российская власть с их страной и с их символикой.