Пт, 18.03.2022
Я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. Екатерина Андреева, российская телеведущая Первого канала
Екатерина Андреева, российская телеведущая Первого канала

Украинские музыканты записали гимн России из звуков взрывов

Киев в огне. Фотоколлаж. ФОТО: Shutterstock

Группа анонимных украинских музыкантов выложила в сеть композицию под названием Anthem of True Russia. Это гимн России, созданный из звуков выстрелов, взрывов, голосов людей при обстрелах украинских городов, пишет "Медуза".

Звуки, которые слышны в этой версии российского гимна абсолютно реальны и взяты из документальных видеозаписей. В трек вошли звуки обстрелов Харькова и Мариуполя "Градами", удар ракетами по Бабьему Яру в Киеве, бомбежка Сум и обстрел мирных жителей в Херсоне.

По словам авторов, целью проекта является показать россиянам и всему миру, что делают российская армия и российская власть с их страной и с их символикой.

По мнению украинских музыкантов, сегодня люди всего мира видят и слышат Россию через призму взрывов, ракетных ударов, танковых залпов, сирен воздушной тревоги, стрельбы, криков и плача.

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