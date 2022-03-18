"Люди выносили трупы к дорогам". Рассказ жительницы осажденного Мариуполя

Мне уже кажется, там ад и ужас, но люди выехали не от страха за свою жизнь. Уже никто ничего не боится. За себя так точно. За родных, за детей, с семьями - первые поуезжали. Но больше ты там уже не можешь никому помочь: без еды, без воды от тебя нет никакой помощи даже переселенцам. Потому что у тебя у самого ничего нет.

Я до последнего не планировала выезжать, но после 10 марта, когда уже поняли, что помощи ждать неоткуда и надо надеяться только на свои силы, на [полк] "Азов", на ВСУ, решили выезжать из города. Сначала еще кто-то боялся, но после четырех ночей постоянных воздушных атак люди просто сели в машины и поехали. Это был не "зеленый коридор", а самоорганизация, старались ехать друг за другом, не теряться, объезжать мины.

Министерство обороны Украины говорит, что город продолжает находиться под контролем ВСУ и регулярно публикует ролики со сгоревшей российской техникой из пригородов Мариуполя.

Российская сторона делает основной упор на то, что город защищает полк "Азов", который российские телеканалы называют неонацистами, так что разбомбленный роддом или драматический театр тоже называются опорными пунктами "Азова".

По утверждениям главы Чечни Рамзана Кадырова, активное участие в штурме Мариуполя принимают подразделения из Чечни, которыми едва ли не лично командует депутат Госдумы Адам Делимханов. Оценить реальную роль чеченских подразделений в штурме Мариуполя сложно.

Так, полевой командир "ДНР" Александр Ходаковский, получивший известность в 2014 году как глава батальона "Восток", 14 марта писал: "У Рамзана Кадырова много сильных и подготовленных бойцов, которые нацелены, видимо, на выполнение приоритетных задач. Но те, которые направлены на Мариупольское направление, к этой категории не относятся. Это сборная солянка со всех республиканских органов полиции, не подготовленная и не оснащённая в соответствии с задачами".

"У меня остались друзья в Мариуполе, у меня нет никакой связи с ними, я из-за этого переживаю. Не могу им дозвониться со 2 марта. Я хотела их забрать с собой, но их дома больше нет. Я спрашивала в разных местах, вроде бы они куда-то переехали, но я не знаю, куда. У многих семьи остались там, и люди не знают, что делать. Возвращаться в Мариуполь? Если будет такая возможность, я это сделаю, мне надо найти моих близких и друзей.