Для того чтобы в домашней аптечке было все необходимое для различных жизненных ситуаций, но при этом не скапливались избыточные запасы ненужных медикаментов, ее содержимое нужно рационально спланировать в соответствии с потребностями – своими и своей семьи, учитывая рекомендации ответственных учреждений. На что следует обратить внимание, комплектуя домашнюю аптечку? Консультирует фармацевт BENU Aptieka Константин Черемухин.