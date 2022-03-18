Что должно быть в домашней аптечке?
Для того чтобы в домашней аптечке было все необходимое для различных жизненных ситуаций, но при этом не скапливались избыточные запасы ненужных медикаментов, ее содержимое нужно рационально спланировать в соответствии с потребностями – своими и своей семьи, учитывая рекомендации ответственных учреждений. На что следует обратить внимание, комплектуя домашнюю аптечку? Консультирует фармацевт BENU Aptieka Константин Черемухин.
- Болеутоляющие и жаропонижающие средства. Обычно это препараты, содержащие парацетамол или ибупрофен, которые доступны в различных формах, в том числе предназначенных для детей. Для самых маленьких это свечки, а для детей постарше – сиропы или таблетки.
- Медикаменты от нарушений пищеварения. Полезно иметь в домашней аптечке пищеварительные ферменты, средства от изжоги, или повышенной кислотности, от тошноты и рвоты, а также содержащие уголь.
- Медикаменты против аллергии. Они доступны в различных формах – в виде таблеток, капель для глаз и носа, а также сиропов – для детей. Если у вас аллергия и вы принимаете какое-то определенное противоаллергическое средство, позаботьтесь о том, чтобы оно было в домашней аптечке.
- Медикаменты с успокаивающим эффектом. Если врач не назначил вам конкретные успокоительные, то в домашней аптечке лучше всего иметь препараты с растительными ингредиентами, такими как валериана или мелисса. Эти средства продаются в виде таблеток, сиропов и чаев.
- Средства для дезинфекции и обработки ран. В аптеках имеется широкий ассортимент средств для обработки ран, из которых вы можете выбрать наиболее подходящее. Это и перекись водорода, а также удобные в хранении антибактериальные порошки, которые после разведения водой можно использовать для обработки ран, а также различные другие средства.
- Перевязочные материалы и ножницы (комплект пластырей, марлевые бинты, салфетки, вата и др.). Для домашних нужд можно приобрести автоаптечку, в которой имеются все необходимые перевязочные материалы. Их также можно купить по отдельности, чтобы укомплектовать аптечку в соответствии со своими потребностями.
- Ежедневно необходимые медикаменты. Если у вас имеются хронические заболевания и врач назначил медикаменты для ежедневного приема, позаботьтесь об их своевременном приобретении и наличии в домашней аптечке.
- Изотермическое спасательное покрывало и термометр. Такое покрывало есть, например, в автоаптечке. Домашнюю аптечку можно укомплектовать любым термометром по своему усмотрению, но в дорогу лучше взять обычный термометр, которому не нужны батарейки.