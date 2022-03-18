Убийство в Плявниеках: полиция обратилась к жителям

Жителей призывают пересмотреть записи своих видеорегистраторов и связаться с полицией.

Возможно, видеорегистратор мог зафиксировать автотранспорт, людей или ситуации, очень важные для следствия.

Для предоставления информации жители могут связаться с Госполицией по электронной почте kipinfo21@vp.gov.lv или по номеру телефона 28601498. Анонимность гарантируется.

Напомним, в столичном микрорайоне Плявниеки в пятницу, 11 марта, застрелен мужчина, и полиция уже задержала лиц, которые, предположительно, причастны к преступлению.

Полиция получила информацию о том, что примерно в 14:43 у заведения общепита на перекрестке улиц Андрея Сахарова и Академика Мстислава Келдыша был застрелен мужчина, который находился в автомобиле, а возможные преступники скрылись с места происшествия.

На всей территории Латвии был объявлен план перехвата с привлечением крупных сил полиции, и подозреваемые были задержаны.

Личность убитого установлена. Портал Kompromat.lv сообщает, что был застрелен Геннадий Валягин, один из фигурантов дела бывшего криминального авторитета Ивана Харитонова.