Скончался легендарный мотогонщик Эдвин Кирсис
На этой неделе в возрасте 91 года скончался легендарный латвийский мотогонщик Эдвин Кирсис, сообщает Латвийская федерация мотоспорта (LaMSF).
На этой неделе в возрасте 91 года скончался легендарный латвийский мотогонщик Эдвин Кирсис, сообщает Латвийская федерация мотоспорта (LaMSF).
В 50-е годы прошлого века Кирсис стал трёхкратным чемпионом Латвии, побеждал он и в чемпионате СССР. Кроме того, он стал чемпионом СССР по многодневным гонкам и завоевал шесть золотых медалей в шестидневных мотогонках Международной мотоциклетной ассоциации.
В 1966 году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. Его ученики завоевали несколько наград чемпионатов СССР.
Кирсис награждён и орденом Трёх звёзд.
Прощание состоится 19 марта в 15 часов на кладбище Мисас.