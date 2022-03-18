Пт, 18.03.2022
Я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. Екатерина Андреева, российская телеведущая Первого канала
Екатерина Андреева, российская телеведущая Первого канала

Скончался легендарный мотогонщик Эдвин Кирсис

Эдвин Кирсис ФОТО: Latvijas Motosporta federācija

На этой неделе в возрасте 91 года скончался легендарный латвийский мотогонщик Эдвин Кирсис, сообщает Латвийская федерация мотоспорта (LaMSF).

В 50-е годы прошлого века Кирсис стал трёхкратным чемпионом Латвии, побеждал он и в чемпионате СССР. Кроме того, он стал чемпионом СССР по многодневным гонкам и завоевал шесть золотых медалей в шестидневных мотогонках Международной мотоциклетной ассоциации.

В 1966 году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. Его ученики завоевали несколько наград чемпионатов СССР.

Кирсис награждён и орденом Трёх звёзд.

Прощание состоится 19 марта в 15 часов на кладбище Мисас.

Эдвин Кирсис ФОТО: www.lamsf.lv

Последние новости

НАВЕРХ
Back