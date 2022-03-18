Скончался легендарный мотогонщик Эдвин Кирсис

В 50-е годы прошлого века Кирсис стал трёхкратным чемпионом Латвии, побеждал он и в чемпионате СССР. Кроме того, он стал чемпионом СССР по многодневным гонкам и завоевал шесть золотых медалей в шестидневных мотогонках Международной мотоциклетной ассоциации.