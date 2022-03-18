Закон о поддержке граждан Украины доступен на украинском языке

Для того, чтобы гражданское население Украины, прибывающее в Латвию, могло лучше ориентироваться в спектре доступных ему мер поддержки, Министерство юстиции предоставило перевод закона о поддержке гражданского населения Украины на украинский язык.

Как уже сообщалось, что закон о поддержке гражданского населения Украины вступил в силу 5 марта 2022 года.