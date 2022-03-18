Президент США и председатель КНР провели переговоры. Они продолжались два часа

Спустя более трех часов после окончания переговоров Белый дом раскрыл подробности.

"В фокусе разговора было неспровоцированное вторжение России в Украину... Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению, а затем реакции на вторжение, включая навязывание России издержек. Он описал последствия в случае, если Китай предоставит материальную поддержку России, пока та совершает жестокие нападения на украинские города и гражданское население", - говорится в сообщении Белого дома.

МИД Китая выпустил свое коммюнике сразу по окончании разговора. О войне в Украине там сказано следующее:

"Украинский кризис - это не то, что мы хотим видеть. События вновь показывают, что страны не должны доводить до столкновений на поле боя. Конфликт и конфронтация не отвечают ничьим интересам, а мир и безопасность - это то, чем мировое сообщество должно дорожить больше всего".