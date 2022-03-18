Пт, 18.03.2022
Сколько бы дезинформации, искажений и грязных трюков ни пускала в ход Россия, это не отвлечет внимание от ее нарушений прав человека и незаконного вторжения в Украину. Бен Уоллес, министр обороны Великобритании
Бен Уоллес, министр обороны Великобритании

Президент США и председатель КНР провели переговоры. Они продолжались два часа

Президент США Джо Байден ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 18 марта, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели первые с ноября 2021 года телефонные переговоры. По информации CNN, беседа продолжалась два часа.

Спустя более трех часов после окончания переговоров Белый дом раскрыл подробности.

"В фокусе разговора было неспровоцированное вторжение России в Украину... Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению, а затем реакции на вторжение, включая навязывание России издержек. Он описал последствия в случае, если Китай предоставит материальную поддержку России, пока та совершает жестокие нападения на украинские города и гражданское население", - говорится в сообщении Белого дома.

МИД Китая выпустил свое коммюнике сразу по окончании разговора. О войне в Украине там сказано следующее:

"Украинский кризис - это не то, что мы хотим видеть. События вновь показывают, что страны не должны доводить до столкновений на поле боя. Конфликт и конфронтация не отвечают ничьим интересам, а мир и безопасность - это то, чем мировое сообщество должно дорожить больше всего".

Ранее Reuters сообщал, что Байден хочет призвать лидера КНР не предоставлять России помощь в войне в Украине. По данным западных источников, Россия запросила у Китая вооружение, Кремль это отрицает.

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