Игрок интернет-казино: выигранные деньги так долго не выдавали, что я их снова проиграл

"Я был зарегистрирован в Optibet три года, но ни разу там не играл. А вчера решил испытать свое счастье и перевел туда 50 евро, - рассказал Игорь. - Зашел на сайт через Smart-ID, то есть подтвердил личность. Я выиграл тысячу евро! Естественно, сразу поставил деньги на вывод - еще бы, так повезло! Но вывод мне отменили и потребовали пройти верификацию".

По словам игрока, он отправил в службу поддержки казино фотографии своей ID-карты с двух сторон, но этого оказалось недостаточно.

"В итоге, от расстройства я начал эти деньги проигрывать, - рассказал Игорь. - Доигрался до того, что я вернулся обратно - у меня осталось 30 евро. Но поставил на рулетку, и снова вернулся почти к 900 евро. Надо же! И снова заявил, что хочу вывести деньги. Но они затягивают вывод денег, чтобы я снова их проиграл!"

Дополнительно интернет-казино потребовало у игрока квитанцию по квартплате, чтобы доказать адрес, и выписку из банка, чтобы доказать, что деньги были переведены именно с его счета. Ответ обещали дать в течение 24 часов. Игорь удивляется - неужели в Эстонии такой огромный поток клиентов? По его мнению, казино не торопится, чтобы игрок смог проиграть деньги снова. Игорь пригрозил обратиться в прессу. По его словам, вскоре после этого выигранные деньги быстро пришли на счет.

На сайте Optibet в разделе вопросов о выводе денег из интернет-казино действительно указано, что казино может потребовать у клиента подтвердить свою личность. Казино может запрашивать не только фотографии ID-карты, но также какие-либо из следующих документов: выписку из банка, переписку с банком, счета за коммунальные услуги, переписку с каким-либо государственным учреждением, фотографию банковской карты с двух сторон (при этом нужно закрыть цифры номера карты, расположенные посередине, а также трехзначный код безопасности на задней стороне карты - если вы их показываете, фактически, вы даете доступ к своему счету). Казино также имеет право задавать вопросы об источнике доходов человека - как он получил деньги, на которые играет в казино.