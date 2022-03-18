Зеленский: Россия вернется в "лихие 90-е"
В пятницу, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором высказал уверенность, что атакуя Украину Россия разрушит все, что достигла за 25 лет.
В пятницу, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором высказал уверенность, что атакуя Украину Россия разрушит все, что достигла за 25 лет.
"Я уверен, что, атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, как говорится, в "лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства. Такова будет для России цена войны против Украины", - заявил Владимир Зеленский.