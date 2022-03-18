Пт, 18.03.2022
Сколько бы дезинформации, искажений и грязных трюков ни пускала в ход Россия, это не отвлечет внимание от ее нарушений прав человека и незаконного вторжения в Украину. Бен Уоллес, министр обороны Великобритании
Бен Уоллес, министр обороны Великобритании

Зеленский: Россия вернется в "лихие 90-е"

Владимир Зеленский ФОТО: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

В пятницу, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором высказал уверенность, что атакуя Украину Россия разрушит все, что достигла за 25 лет.

"Я уверен, что, атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, как говорится, в "лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства. Такова будет для России цена войны против Украины", - заявил Владимир Зеленский.

"Это для них будет падением, болезненным падением. И они это почувствуют – даже несмотря на опиум для народа от телевизионных пропагандистов", - закончил президент.

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