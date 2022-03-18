СМИ: Миллиардер Алексей Мордашов пытается уйти от санкций ЕС

Как пишет dpa, Мордашова стала "контролирующим акционером" компании Ondero Ltd, базирующейся на Британских Виргинских Островах и приобретшей у российского миллиардера большую часть акций в Unifirm Ltd, которая в свою очередь держит 29,9 процента акций TUI.

На данном этапе министерство по делам экономики и защиты климата Германии, по сведениям TUI, проверяет, проводилось ли перераспределение акций по правилам, пишет dpa. В самом ведомстве, однако, от комментария на этот счет отказались.

Комментарий представителей Мордашова в связи с публикацией dpa пока не поступал. В то же время его представительница от лица предпринимателя ранее заявила агентству: "Не могу понять, как эти санкции против меня должны способствовать урегулированию ужасного конфликта в Украине".

Санкции ЕС

Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов подпал под санкции Евросоюза, введенные 28 февраля в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, - наряду с российским миллиардером Алишером Усмановым, главой "Роснефти" Игорем Сечиным, "Транснефти" - Николаем Токаревым, владельцами "Альфа-Групп" Михаилом Фридманом и Петром Авеным, предпринимателем Геннадием Тимченко и председателем "Промсвязьбанка" Геннадием Фрадковым.

Потери TUI в связи с пандемией