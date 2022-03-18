В Пардаугаве неизвестные разгромили автомобиль
В четверг Госполиция получила информацию о разгромленном автомобиле в Пардаугаве, сообщает агентство LETA.
В четверг Госполиция получила информацию о разгромленном автомобиле в Пардаугаве, сообщает агентство LETA.
Как сообщила представитель Госполиции Симона Гравите, на территории земгальского участка в автомобиле выбили стекло и, возможно, пытались его поджечь.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс. За такие действия грозит лишение свободы на срок до двух лет или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.
"Назначены экспертизы, ведется активная работа", - добавила Гравите.