Пт, 18.03.2022
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Дмитрий Нагиев, российский актер и телеведущий

В Пардаугаве неизвестные разгромили автомобиль

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В четверг Госполиция получила информацию о разгромленном автомобиле в Пардаугаве, сообщает агентство LETA.

Как сообщила представитель Госполиции Симона Гравите, на территории земгальского участка в автомобиле выбили стекло и, возможно, пытались его поджечь.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс. За такие действия грозит лишение свободы на срок до двух лет или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

Представитель полиции отказалась предоставить более подробную информацию о произошедшем, а так не прокомментировала прозвучавшую в соцсетях информацию, что поврежденная машина была из Украины.

"Назначены экспертизы, ведется активная работа", - добавила Гравите.

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