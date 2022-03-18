В Пардаугаве неизвестные разгромили автомобиль

Как сообщила представитель Госполиции Симона Гравите, на территории земгальского участка в автомобиле выбили стекло и, возможно, пытались его поджечь.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс. За такие действия грозит лишение свободы на срок до двух лет или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.