Из-за денег или ради россиян? Какие фирмы из Германии продолжают бизнес в РФ

У Stada по всему миру 20 производственных площадок, из них два завода находятся в России: "Нижфарм" в Нижнем Новгороде и "Хемофарм" в Обнинске. На сайте российского подразделения компании говорится, что она является крупнейшим инвестором в фармацевтическую промышленность РФ, вложившим в ее развитие за последние 15 лет свыше 1 млрд долларов США. Сообщается также, что Stada предлагает в России свыше 170 наименований препаратов и что уровень локализации производства (использование сырья, компонентов и оборудования российского происхождения) очень высокий для отрасли - превышает 65%.

Руководство Stada никаких официальных заявлений по поводу войны на корпоративном сайте не делало, однако на следующий день после ее начала, 25 февраля, сообщило, что обеспокоено судьбой 440 своих сотрудников в Украине и находится с ними в контакте: "Мы делаем все возможное, чтобы поддержать и защитить наши коллективы в регионе". По данным украинских СМИ, Stada, как и Bayer, входит в число тех иностранных фирм, которые пожертвовали Украине с начала войны наибольшее количество медикаментов и медицинских изделий.

Henkel помогает украинцам и продолжает снабжать россиян

В свою очередь производитель бытовой химии и косметики Henkel российскую агрессию недвусмысленно осудил, хотя и только 4 марта, когда пошла уже вторая неделя войны. "Мы глубоко потрясены войной против Украины и поддерживаем призыв мирового сообщества к России незамедлительно вывести свои вооруженные силы из Украины, - говорится в заявлении председателя правления концерна Карстена Кнобеля (Carsten Knobel). - Для нас сейчас высшим приоритетом является безопасность наших сотрудниц и сотрудников в Украине". На помощь им и в целом украинским беженцам компания выделила 1 млн евро.

Полностью поддержав "все санкции против России, ее правительства и финансового сектора", Henkel к тому же приостановил все инвестиции в России, прекратил размещать рекламу в государственных СМИ и любую спонсорскую деятельность. В то же время концерн объявил, что "пока намерен" снабжать Россию "товарами повседневного спроса", но будет внимательно наблюдать за динамично развивающейся ситуацией и принимать дальнейшие решения.

У Henkel в РФ 2500 сотрудников и 11 заводов в Московской, Ленинградской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской областях, в Ставропольском и Пермском краях. Они выпускают моющие средства, клеи, косметику и предметы личной гигиены, в том числе под брендами Persil, Schwarzkopf и "Момент". До сих пор Россия обеспечивала примерно 5% годовой выручки концерна, составившей в 2021 году свыше 20 млрд евро.

Metro указывает на свою ответственность за 10 000 российских сотрудников

Решение остаться в России приняли и две крупные немецкие торговые сети - Metro и Globus, которым РФ обеспечивала до сих пор соответственно почти 10% и 15% глобального оборота. Так, в прошлом финансовом году выручка 93 российских гипермаркетов мелкооптовой торговли Metro, переживавших в последние годы немало трудностей, составила, тем не менее, примерно 2,4 млрд евро.

2 марта пресс-служба концерна заявила, что "Metro Россия будет и дальше обслуживать малые и средние независимые предприятия из области общепита и розничной торговли, играющие центральную роль в обществе". К тому же концерн озабочен судьбой своих более чем 10 000 сотрудников в России: "Эти люди не несут личной ответственности за агрессию против Украины".

11 марта немецкий концерн опубликовал на своем сайте официальное заявление, которое начинается со слов: "Metro AG осуждает российское нападение на Украину". В нем подчеркивается, что решение продолжить работу российской дочерней компании "далось не легко", и вновь указывается на ответственность перед сотрудниками и "многими людьми, которые приобретают у нас продукты питания".

16 марта пресс-служба Metro сообщила, что ключевые акционеры концерна, фонд Meridian и холдинг Beisheim, поддерживают решение правления продолжить работу в России, поскольку гипермаркеты служат снабжению населения продовольствием, несут ответственность за своих сотрудников и продают главным образом российскую продукцию.