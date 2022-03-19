На центральной площади во Львове 18 марта появились 109 колясок в память о погибших детях.

На центральной площади во Львове 18 марта появились 109 колясок в память о погибших детях. ФОТО: SIPA/Scanpix

Онлайн ⟩ Бои за завод "Азовсталь" в Мариуполе. Обстрел Николаева. 112 погибших детей. День 24-й

Уже 24 дня в Украине идут военные действия. В Мариуполе идут бои за территорию завода "Азовсталь", в результате обстрела казармы под Николаевом - десятки погибших. Минобороны России сообщило о первом применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Украине. За время войны уже погибло 112 детей. RUS TVNET продолжает рассказывать об актуальных событиях в режиме онлайн.

Минобороны России сообщило о первом применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Украине

Вооруженные силы России применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" во время военных действий в Украине, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет "Медуза".

Как отмечает РИА "Новости", это первое применение этих ракет с начала войны.

18 марта гиперзвуковыми ракетами был уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в городе Делятин Ивано-Франковской области, сообщил Конашенков.

Всего с начала войны были уничтожены 196 украинских беспилотников, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники, отчиталось Минобороны РФ.

Советник МВД Украины: в Мариуполе идут бои за территорию завода "Азовсталь"

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал утром в субботу, 19 марта, в совместном телеэфире украинских каналов, что в Мариуполе сейчас идут бои за территорию комбината "Азовсталь", пишет Русская служба BBC.

Информации об этом из других источников пока нет.

"Азовсталь" - большой металлургический комбинат, который расположен между Левобережным районом Мариуполя и центром города.

"Десятки убитых военных": по Николаеву нанесли удар

В результате российского ракетного удара по казарме возле Николаева погибли, вероятно, десятки украинских военных, сообщил Русской службе BBC депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

"К сожалению, был большой ракетный обстрел Николаева. Десятки людей погибли", - сказал он. Он уточнил, что речь идет об обстреле крылатыми ракетами “Калибр”.

Сильный обстрел окраин Николаева произошел рано утром 18 марта.

За время войны в Украине погибло 112 детей

Накануне из-под завалов общежития в Чернигове украинские спасатели извлекли тела двух 7-летних близнецов - мальчика и девочки, сообщила генпрокуратура Украины, пишет Русская служба BBC.

В Николаевской области в результате взрыва мины погиб 16-летний подросток.

На центральной площади во Львове вчера появились 109 колясок в память о погибших детях.

За время вторжения России в Украине уже погибло 112 детей.