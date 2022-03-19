Россия использует Совет Безопасности ООН для распространения пропаганды

"Россия снова пытается использовать этот совет для распространения своей дезинформации и пропаганды, а также для оправдания своего неспровоцированного и жестокого нападения на Украину", - сказано в заявлении шести государств-членов Совета безопасности ООН, которое прочитала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на совещании, созванном по просьбе Москвы для обсуждения обвинений Кремля в адрес Украины относительно разработки биологического оружия.

Заявление также поддержали послы Франции, Норвегии, Албании, Ирландии и Великобритании.

Совет Безопасности уже собирался на прошлой неделе, чтобы обсудить тот же вопрос, также по просьбе Москвы. Утверждения России о том, что Соединенные Штаты финансировали исследования по разработке биологического оружия в Украине, были расценены Западом как теория заговора, выразив обеспокоенность тем, что это была уловка Кремля, чтобы сигнализировать о собственных планах России использовать такое оружие в войне против Украины и, возможно, обвинить в таком нападении Украину.

Соединенные Штаты подтвердили на встрече в пятницу, что Украина не имеет программы биологического оружия.

"Мы по-прежнему считаем возможным, что Россия намерена применить химическое или биологическое оружие против украинского народа", - заявила Томас-Гринфилд.

Россия продолжает утверждать, что у Украины есть лаборатории биологического оружия, в то время как западные страны подчеркивают, что именно Россия обладает опытом и знаниями для разработки химического и биологического оружия.

Посол Великобритании Барбара Вудворд назвала заявления России "отчаянной любительской дезинформацией".