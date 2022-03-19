Сб, 19.03.2022
Это для них будет падением, болезненным падением. И они это почувствуют – даже несмотря на опиум для народа от телевизионных пропагандистов. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Россия использует Совет Безопасности ООН для распространения пропаганды

ANO Drošības padome balso par sankciju noteikšanu ФОТО: AFP/LETA

Россия использует Совет Безопасности ООН для распространения пропаганды и дезинформации о своем вторжении в Украину, заявили в пятницу, 18 марта, шесть государств-членов совета.

"Россия снова пытается использовать этот совет для распространения своей дезинформации и пропаганды, а также для оправдания своего неспровоцированного и жестокого нападения на Украину", - сказано в заявлении шести государств-членов Совета безопасности ООН, которое прочитала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на совещании, созванном по просьбе Москвы для обсуждения обвинений Кремля в адрес Украины относительно разработки биологического оружия.

Заявление также поддержали послы Франции, Норвегии, Албании, Ирландии и Великобритании.

Совет Безопасности уже собирался на прошлой неделе, чтобы обсудить тот же вопрос, также по просьбе Москвы. Утверждения России о том, что Соединенные Штаты финансировали исследования по разработке биологического оружия в Украине, были расценены Западом как теория заговора, выразив обеспокоенность тем, что это была уловка Кремля, чтобы сигнализировать о собственных планах России использовать такое оружие в войне против Украины и, возможно, обвинить в таком нападении Украину.

Соединенные Штаты подтвердили на встрече в пятницу, что Украина не имеет программы биологического оружия.

"Мы по-прежнему считаем возможным, что Россия намерена применить химическое или биологическое оружие против украинского народа", - заявила Томас-Гринфилд.

Россия продолжает утверждать, что у Украины есть лаборатории биологического оружия, в то время как западные страны подчеркивают, что именно Россия обладает опытом и знаниями для разработки химического и биологического оружия.

Посол Великобритании Барбара Вудворд назвала заявления России "отчаянной любительской дезинформацией".

Как и неделю назад, Высокий представитель по вопросам разоружения ООН Исуми Накамицу заявила, что ООН не располагает информацией о каких-либо программах биологического оружия в Украине и что ее служба не имеет ни мандата, ни технических и оперативных возможностей для расследования российской информации.

Последние новости

НАВЕРХ
Back