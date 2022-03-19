Выявлено 3834 новых случая Covid-19. Скончался человек в возрасте до 40 лет
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3834 новых случая Covid-19, получены данные о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3834 новых случая Covid-19, получены данные о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:
8 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пятеро были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1204 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2630 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3781 случай.
Всего вчера было сделано 8547 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 44,9%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 769 131 жителя Латвии.
В Латвии ревакцинированы против Covid-19 39,3% населения, завершившего процесс вакцинации
По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в Латвии ревакцинированы против Covid-19 39,3% населения, завершившего процесс вакцинации.
На прошлой неделе прививки делали в среднем 830 человек в день, что на 22% меньше, чем неделей ранее. Всего на этой неделе привито 4149 человек, из них ревакцинировано 3164 человека.
На данный момент вакцинировано 71,38% населения Латвии, 69,15% завершили процесс вакцинации.
Ревакцинированы 27,17% всего населения страны, или 39,302% прошедших первичную вакцинацию.