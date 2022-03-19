"Ровно в четыре часа Киев бомбили". Почему Россия часто обстреливает Украину на рассвете

И напоминает об удивительной любви российского президента к символическим, по его мнению, жестам: "Для Путина и его генералов символизм имеет очень важное значение - отсюда и вот это "ровно в 4 часа" в Киеве".
Российские власти и Владимир Путин уже не раз подозревались в склонности к "символическим актам" или "нумерологии" во время военных действий. Вторжение в Грузию, к примеру, началось 8.08.2008.
А проникновение на Донбасс российских регулярных батальонно-тактических групп, которые впоследствии окружили украинские силы возле Иловайска в 2014 году, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, произошло в ночь на 24 августа - День независимости Украины.
Нынешний маркер Z на технике из Западного военного округа РФ, по мнению многих, также символичен, ведь напоминает двойку из даты начала вторжения 24.02.2022, а российские военные паблики в первую ночь наступления писали: "Z - заходим".
Что дальше?
Россия, вероятно, продолжит обстрелы по утрам. Но первые потери от таких ударов многому научили украинцев.
"Сейчас командиры уже больше следят за тем, чтобы бойцы шли в убежища во время тревоги. Плюс много где военных перевели из их привычных казарм, куда может "прилететь", чтобы не держать там людей компактно, как мишень", - говорит доброволец Артем.
"Россияне рассчитывали больше на психологический эффект, что украинцы сразу сломаются. Не получилось. Теперь они вынуждены проводить воздушную операцию в условиях активного противодействия, причем нарастающего. Их стратегическая цель на этом этапе - устрашение населения, дезорганизация органов государственного управления, "принуждение к миру". По-другому они воевать не умеют - вспомните Чечню, Грузию, Сирию", - обращает внимание Павел Лакийчук.
"Кроме ударов по гражданским объектам государственного управления, россияне запоздало пытаются разрушить систему управления огнем ВСУ и ПВО, аэродромную сеть, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Наносят удары по важным промышленным объектам и предприятиям оборонного комплекса", - отмечает он.
То есть Россия все еще пытается комплексно использовать свою "длинную руку" - авиационные и ракетные удары, а также дальнобойную артиллерию. "Впрочем, основная цель - подавить волю украинцев к сопротивлению", - считает Павел Лакийчук.
"Но их ракетное оружие в действительности совершенно неэффективно: примерно 40% запущенных ракет сами не достигают своей цели, летят "в белое небо" или вообще не стартуют. Еще 30% сбивает наше ПВО. Следовательно, только около 30% достигают пункта назначения. И то не точно", - утверждает военный эксперт.
По данным Пентагона, россияне уже запустили по Украине около 1000 ракет. Один из последних куплетов советской песни о 22 июня 1941 года звучит так: "Кончился бой за столицу, бросились немцы бежать. Кинули танки, бросили мины, несколько тысяч солдат".
Учитывая ход нынешней войны в Украине и неудачные попытки россиян взять украинскую столицу, слова старой песни приобретают новый символизм, причем уже не для "немцев". И этот символизм вряд ли понравится Владимиру Путину.