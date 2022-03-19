"Ровно в четыре часа Киев бомбили". Почему Россия часто обстреливает Украину на рассвете

В первый день вторжения российские войска действительно пытались максимально продвинуться сразу после ракетных ударов по всем направлениям - от Полесья до Херсонской области.

самолет ФОТО: BBC

"В теории ведения современной войны перед вторжением наземных сил наносится массовый ракетно-авиационный удар. Его цель - уничтожение органов военного управления, системы ПВО, завоевание господства в небе как обязательный элемент успеха наземной операции. Воздушная операция может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней". - добавляет Павел Лакийчук.

Однако, по его словам, российские войска не смогли достаточно эффективно спланировать и провести свой первый МРАУ - массированный ракетно-авиационный удар.

Несмотря на это, Кремль не отказался от тактики утренних ударов, повторяющих действия немецких бомбардировщиков 22 июня 1941 года.

Плашка ФОТО: BBC

Вторая причина: жертвы

"Война началась на рассвете, чтобы больше народу убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить", - таков второй куплет упомянутой песни о начале войны в СССР.

Утренние удары действительно могут приводить к большим жертвам, ведь люди в это время спят и менее всего готовы к опасности.

Это касается и военных, которые в 5 утра могут находиться в переполненных казармах, как это произошло на Яворовском полигоне, где погибли 35 человек, а более сотни были ранены.

"На Яворове до этого не было обстрелов, поэтому там были расслаблены в этом плане", - объяснил BBC News Украина Артем, боец одного из добровольческих формирований. "Плюс в казармах много уставших людей, которые просто не спускаются в бомбоубежища во время воздушной тревоги", - добавляет он.

Павел Лакийчук соглашается, что конец ночи - едва ли не самое тяжелое время суток для ПВО: "Вести огонь пытаются в то время, когда дежурные посты нашей противовоздушной обороны наиболее истощены, а это именно с 4 до 6 часов утра - так называемая "собачья вахта".

Третья причина: символизм и деморализация

"Практических объяснений ночных ракетных обстрелов может быть множество. Например, по данным вечерних разведывательных сводок штабами определяются первоочередные цели, затем идет цепочка принятия решений, продолжающаяся 3-6 часов, и так начало обстрелов приходится на 4-6 утра", - рассуждает Павел Лакийчук.

Харьков ФОТО: МВС