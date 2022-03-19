Как работают центры беженцев в Риге? Актуальная информация

Сегодня и завтра центр будет работать с 10:00 до 16:00. С понедельника, 21 марта, военные беженцы из Украины смогут получать все услуги в бывших помещениях Рижского технического университета по адресу ул. Калькю, 1, сообщила Озола.

С понедельника в Доме конгрессов будет доступна только актуальная информация, а услуги Управления по делам гражданства и миграции, Государственного агентства занятости, Национальной службы здравоохранения, Государственной пограничной службы и Государственной пожарно-спасательной службы будут предоставляться на ул. Калькю. Военные беженцы также смогут получить здесь поддержку психологов и священнослужителей.

К 18:00 18 марта в центре для беженцев, расположенном в Доме конгрессов, было зарегистрировано 5677 человек. Получено 888 заявлений на пособие по гарантированному минимальному доходу, 905 заявлений на получение кризисных пособий, 862 заявления на получение продовольственных пакетов ЕС.

Также поступило 1059 заявлений на обучение в общеобразовательных учреждениях, в том числе 323 в детские сады и 736 в школы.

Центр помощи беженцам выдал 4009 SIM-карт для мобильных телефонов и 4432 э-талона на проезд в столичном общественном транспорте.