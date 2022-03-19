Сб, 19.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Цены на топливо в странах Балтии снижаются

ФОТО: LETA

На прошлой неделе цены на топливо в столицах стран Балтии снизились, свидетельствуют данные агентства LETA.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Риге, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизтопливо была в Таллине, а самая низкая - в Риге.

На АЗС Circle K в Риге, на улице Краста, цена бензина 95-й марки упала на 3,1% до 1,854 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 5,4% до 1,754 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорью цена бензина 95-й марки упала на 3,3% до 1,739 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю упала на 3,2% и в пятницу составила 1,839 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллине на 5,1% подешевели и бензин 95-й марки, и дизельное топливо, которые стоили 1,849 евро за литр.

В Риге и Вильнюсе цена автогаза в течение недели не изменилась и составила 0,81 евро и 0,722 евро за литр соответственно. В Таллине автогаз подорожал на 8,9% до 0,86 евро за литр.

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