Цены на топливо в странах Балтии снижаются

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Риге, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизтопливо была в Таллине, а самая низкая - в Риге.

На АЗС Circle K в Риге, на улице Краста, цена бензина 95-й марки упала на 3,1% до 1,854 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 5,4% до 1,754 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорью цена бензина 95-й марки упала на 3,3% до 1,739 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю упала на 3,2% и в пятницу составила 1,839 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллине на 5,1% подешевели и бензин 95-й марки, и дизельное топливо, которые стоили 1,849 евро за литр.