Видео ⟩ IC3PEAK вылезают из могил и поют для силовиков
Российский электронный дуэт IC3PEAK выпустил клип на песню Dead But Pretty.
Российский электронный дуэт IC3PEAK выпустил клип на песню Dead But Pretty.
На стримингах (большинство которых, впрочем, не работает в России) также вышел одноименный сингл. Предыдущий клип "Плак-плак" группа выложила на своем канале в апреле 2020 года.
Напомним, дуэт IC3PEAK состоит из двух человек - бывшей рижанки Насти Креслиной и Николая Костылева. Летом 2020 года они стали новыми героями YouTube-программы "вДудь". Молодые люди рассказали Юрию Дудю о своих песнях и жизни в современной России.
Видео: IC3PEAK - Dead But Pretty