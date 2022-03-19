Видео ⟩ IC3PEAK вылезают из могил и поют для силовиков

На стримингах (большинство которых, впрочем, не работает в России) также вышел одноименный сингл. Предыдущий клип "Плак-плак" группа выложила на своем канале в апреле 2020 года.

Напомним, дуэт IC3PEAK состоит из двух человек - бывшей рижанки Насти Креслиной и Николая Костылева. Летом 2020 года они стали новыми героями YouTube-программы "вДудь". Молодые люди рассказали Юрию Дудю о своих песнях и жизни в современной России.