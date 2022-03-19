Сб, 19.03.2022
Я принял решение о высылке трех сотрудников посольства России из Латвии. Решение было принято в связи с агрессией России в Украине и несовместимостью деятельности этих лиц с дипломатическим статусом. Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии
Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии

Видео ⟩ IC3PEAK вылезают из могил и поют для силовиков

IC3PEAK ФОТО: Кадр из видео

Российский электронный дуэт IC3PEAK выпустил клип на песню Dead But Pretty. 

На стримингах (большинство которых, впрочем, не работает в России) также вышел одноименный сингл. Предыдущий клип "Плак-плак" группа выложила на своем канале в апреле 2020 года.

Напомним, дуэт IC3PEAK состоит из двух человек - бывшей рижанки Насти Креслиной и Николая Костылева. Летом 2020 года они стали новыми героями YouTube-программы "вДудь". Молодые люди рассказали Юрию Дудю о своих песнях и жизни в современной России.

Видео: IC3PEAK - Dead But Pretty

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