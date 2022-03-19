Семь жителей Латвии выразили желание воевать в Украине

В соответствии с действующим порядком, НВС предлагает сначала обратиться в посольство Украины в Латвии.

В связи с нападением России на Украину Сейм 28 февраля принял поправки к закону о национальной безопасности, разрешающие гражданам Латвии добровольно служить в Вооруженных силах Украины. Поправки вступили в силу с 1 марта.

Добровольцы, которые хотят присоединиться к недавно созданному Международному батальону территориальной обороны Вооруженных сил Украины, должны обратиться в посольство Украины в Латвии.

После получения подтверждения из посольства волонтер должен уведомить Мобилизационное управление НВС, написав письмо по адресу ул. Крустабазницас 9, Рига, LV-1006, или письмо с электронной подписью на адрес электронной почты rpus@mil.lv, указав свое имя, фамилию, персональный код, род войск и страну прохождения службы.

Более подробная информация доступна на сайте посольства Украины в Латвии.

Минобороны и НВС призывают граждан серьезно оценить свои военные знания и навыки, прежде чем вступать в активные боевые действия на территории Украины.