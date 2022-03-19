Видео ⟩ Перевернулся и подлетел в воздухе: в Пардаугаве в тяжелой аварии погиб водитель

Во время движения в сторону Пардаугавы, BMW набрал скорость на Карла Улманя гатве и, приближаясь к съезду с моста, резко повернул направо, ударился о бордюр и, по словам очевидцев, даже взлетел в воздух. После этого автомобиль перевернулся на крышу и остановился во дворе многоквартирного дома.

Очевидцы сначала думали, что BMW загорится. Многие прохожие вышли на обочину и побежали к разбившейся машине, чтобы спасти человека внутри.

Один из свидетелей рассказал, что люди пытались открыть дверь и добраться до пострадавшего, но самостоятельно сделать это не удалось - мужчина был прижат, хоть и смог открыть заднюю дверь автомобиля.

Врачи и пожарные прибыли почти одновременно. Спасатели помогли доставить пострадавшего медикам. Врачи сделали мужчине массаж сердца, который длился около двадцати минут, но вернуть его к жизни не удалось.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек и один погиб.