Видео ⟩ Перевернулся и подлетел в воздухе: в Пардаугаве в тяжелой аварии погиб водитель
В пятницу, 18 марта, в серьезной аварии в Пардаугаве погиб водитель автомобиля BMW, сообщает передача Degpunktā на TV3.
В пятницу, 18 марта, в серьезной аварии в Пардаугаве погиб водитель автомобиля BMW, сообщает передача Degpunktā на TV3.
Во время движения в сторону Пардаугавы, BMW набрал скорость на Карла Улманя гатве и, приближаясь к съезду с моста, резко повернул направо, ударился о бордюр и, по словам очевидцев, даже взлетел в воздух. После этого автомобиль перевернулся на крышу и остановился во дворе многоквартирного дома.
Очевидцы сначала думали, что BMW загорится. Многие прохожие вышли на обочину и побежали к разбившейся машине, чтобы спасти человека внутри.
Один из свидетелей рассказал, что люди пытались открыть дверь и добраться до пострадавшего, но самостоятельно сделать это не удалось - мужчина был прижат, хоть и смог открыть заднюю дверь автомобиля.
Врачи и пожарные прибыли почти одновременно. Спасатели помогли доставить пострадавшего медикам. Врачи сделали мужчине массаж сердца, который длился около двадцати минут, но вернуть его к жизни не удалось.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек и один погиб.
Составлено 476 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 215 - о превышении скорости.