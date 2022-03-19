В Риге автомобиль BMW врезался в ограждение и перевернулся: водитель погиб

Вчера около 12 часов дня в Риге, на Карла Улманя гатве, водитель автомобиля BMW врезался в ограждение путепровода, съехал с проезжей части и перевернулся.

Водитель BMW погиб на месте.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек и один погиб.