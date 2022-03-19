В Риге автомобиль BMW врезался в ограждение и перевернулся: водитель погиб
В пятницу, 18 марта, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В пятницу, 18 марта, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Вчера около 12 часов дня в Риге, на Карла Улманя гатве, водитель автомобиля BMW врезался в ограждение путепровода, съехал с проезжей части и перевернулся.
Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек и один погиб.
Составлено 476 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 215 о превышении скорости.