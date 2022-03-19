Фото ⟩ "Десятки убитых военных": по Николаеву нанесли удар

"К сожалению, был большой ракетный обстрел Николаева. Десятки людей погибли", - сказал он. Он уточнил, что речь идет об обстреле крылатыми ракетами "Калибр".

Бельгийский журналист из HLN Робин Рамэкерс приехал к месту, где под удар попала казарма возле Николаева, пишет Русская служба BBC.

Он отмечает со ссылкой на солдат, что по меньшей мере 80 военнослужащих погибли.

BREAKING we zijn op gebombardeerde militaire basis #Mykolaiv, wachten op toestemming om binnen te mogen, militairen bevestigen minstens 80 doden, veel lichamen nog onder het puin - dramatische situatie #vtmnieuws pic.twitter.com/UZanCosgCT — Robin Ramaekers (@ramaekers_robin) March 19, 2022

Журналист BBC Эндрю Хардинг сообщил, ссылаясь на источники, что в казарме в момент обстрела было около 200 солдат. В три местные больницы отвезли 57 раненых. Разбор завалов продолжается.

Сильный обстрел окраин Николаева произошел рано утром 18 марта.

Мэр города Александр Сенкевич заявил, что так как обстрел российские войска вели с территории соседней Херсонской области,

в городе не успели вовремя включить воздушную тревогу.

В результате ракетного удара была разрушена бывшая Школа прапорщиков, под обстрел попали жилые дома в районе станции Кульбакино, а также об ударе по Вознесенску - городу в 90 км севернее Николаева, сообщает Русская служба BBC.