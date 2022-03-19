ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду, 16 марта, на железнодорожных путях в Плявиняс погибла молодая женщина. Несчастье произошло в отдаленном месте, сообщает передача Degpunktā на TV3.

Авария произошла недалеко от вокзала, около 18:00, в месте, где железнодорожные пути пересекать нельзя.

32-летняя женщина, пока при невыясненных обстоятельствах, оказалась на путях, когда по ним ехал пассажирский поезд Рига - Краслава.

Местная жительница заявила, что не знает всех подробностей произошедшего. О происшествии ей сообщила коллега. Позже она узнала, что жертвой стала молодая женщина из Мадонны. Остаются подозрения, что она совершила самоубийство.