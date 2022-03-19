Фото ⟩ Остались только лохмотья: консульское учреждение РФ в Эстонии лишилось флага

В редакцию Elu24 поступило сообщение, что с консульского учреждения РФ в Тарту, вероятно, еще ночью пропал флаг . Репортер направился на место и убедился, что остались только лохмотья, прикрепленные к флагштоку, а самого российского флага нет.

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля произошло несколько инцидентов, связанных с посольством РФ в Эстонии. В начале марта было совершено нападение на здание посольства России в Таллинне, в результате чего было разбито окно. 18 марта было объявлено, что Эстония высылает трех сотрудников посольства России. По данным Министерства иностранных дел, все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России - то же самое произошло и с посольством РФ в Латвии.