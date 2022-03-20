"Вовремя купила". Туктамышева выложила фотографию в новой машине

ФОТО: instagram.com/liza_tuktik

"Вовремя купила", - подписала фотографию Туктамышева.

Напомним, 25-летняя Елизавета Туктамышева не вошла в состав команды Олимпийского комитета России ОКР) на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Туктамышева примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске. Кроме того, недавно фигуристка выпустила коллекцию одежды с российским брендом спортивной экипировки Demix. Спортсменка лично приняла участие в разработке дизайна.