Эксперты раскритиковали политику Германии и ЕС в отношении России

"Открытое вторжение России на территорию мирное государство, наконец, подтвердило, что многолетняя политика Германии и ЕС в отношении Москвы не оправдала себя", - сообщила в субботу, 19 марта, газета Tagesspiegel.

По мнению экспертов, как военное присутствие России в Молдове, продолжающееся с 1992 г., так и экспансия в Грузию в 2008 г. и в Украину в 2014-м, подтверждают, что попытки обуздать все более откровенные неоимпериалистические амбиции Москвы с помощью неудавшейся дипломатии, договорных отношений и деловых контактов обречены на провал.

Они напоминают, что

даже откровенная оккупация Крыма и "псевдогражданская война" на Донбассе не помешали Германии в 2015 году подписать соглашение о строительстве подводного участка газопровода "Северный поток - 2", и что Германия продолжает импортировать из России большое количество нефти и газа, щедро пополняя, таким образом, российскую казну.

"Трагическая и неопределенная судьба Украины сама по себе была бы причиной для более энергичных действий Германии и ЕС, а предотвращение успеха [президента России Владимира] Путина в его имперском реваншизме жизненно важно для всей Европы. Торговля и общее процветание возможны только в стабильной и мирной обстановке", - подчеркивают авторы письма.

"Если Путин добьется успеха в Украине, это может привести к дальнейшей агрессии против соседних стран, таких как Молдова и Грузия, и еще больше дестабилизировать Европу",

- предупреждают они.

"Германская и восточноевропейская политика должна стремиться активно поддерживать выживание Украины сейчас, а не полагаться на меры, которые принесут плоды всего через несколько недель или даже месяцев, - пишут эксперты. - Германия должна отказаться от своего недальновидного эгоизма (...) и уже сейчас сделать все возможное, чтобы эта война обошлась России как можно дороже".

Они предлагают ввести санкции против всех российских банков, полностью отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, приостановить покупку нефти, газа или любого другого сырья из России, изолировать страну, запретив въезд в ЕС членам правительства России и элите, близкой к власти, а также конфисковать активы и собственность близких к Путину российских олигархов и компаний.