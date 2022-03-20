ВИДЕО ⟩ Волков досрочно проиграл в главном бою турнира UFC в Лондоне

Главным событием вечера стал поединок с участием россиянина Александра Волкова и британца Тома Аспиналла, который завершился на 4-й минуте первого раунда. Аспиналл не оставил никаких шансов Волкову - поединок завершился уже в первом раунде после успешного болевого приёма в исполнении британца.

Tom Aspinall just tied @BamBamTuivasa for the longest active UFC finish streak with five 👀 #UFCLondon pic.twitter.com/Z3BAzG1xuF — UFC (@ufc) March 19, 2022

Для 28-летнего Аспиналла эта победа стала 12-й в карьере при двух поражениях. 33-летний Волков проиграл 10-й бой из 44. До сегодняшнего поединка Волков занимал шестое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Чемпионом в этой весовой категории является камерунец Франсис Нганну.

В со-главном бою турнира новозеландец Дэн Хукер встретился с англичанином Арнольдом Алленом. Бой завершился уже в первом раунде после того, как рефери засчитал Хукеру технический нокаут. Для Аллена эта победа стала 18-й в карьере при одном поражении. Хукер проиграл 12-й бой из 33.

Ранее на турнире UFC Fight Night 204 британец Пэди Пиблэт одержал победу над мексиканцем Родриго Варгасом. Поединок тоже завершился в первом раунде после того, как Пиблэт совершил удушающий приём сзади, предварительно перевернув соперника, сделав подножку.