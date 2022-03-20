Онлайн ⟩ Авиаудар по школе искусств в Мариуполе. Жертвы после обстрела в Харькове. 115 погибших детей. День 25-й

Обстрелы, бомбоубежища и воздушные тревоги - так сейчас выглядит страшная реальность в Украине, где уже 25 дней идет война. В Украине запретили деятельность 11 пророссийских партий. Власти Мариуполя сообщили об авиаударе по школе искусств, где прятались мирные жители, а в Харькове под обстрелом погиб 9-летний ребенок. За время войны погибли уже 115 украинских детей. RUS TVNET продолжает рассказывать об актуальных событиях в режиме онлайн.

Власти Мариуполя сообщили об авиаударе по школе искусств, где прятались мирные жители

Мариупольский городской совет сообщает, что российские войска сбросили бомбы на школу, которая служила убежищем для примерно 400 мирных жителей.

Люди остаются под завалами, информация о количестве пострадавших уточняется.

В Украине запретили деятельность 11 пророссийских партий

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время войны запретить деятельность 11 "пророссийских" политических партий, в которые входят также многие представители бывшей правящей "Партии Регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом решении в своем очередном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Русская служба BBC.

В число запрещенных попали "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария", "Наши", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украина", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

В Харькове под обстрелом погиб 9-летний ребенок

Украинские каналы сообщают со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, что накануне в результате обстрела города россиянами погиб мужчина и девятилетний ребенок, пишет Русская служба BBC.

Генеральная прокуратура Украины в воскресенье утром объявила, что за время войны погибли уже 115 украинских детей, а более 140 получили ранения.

Папа Франциск навестил детей из Украины в римском госпитале

Папа Римский Франциск в субботу, 19 марта, неожиданно римскую педиатрическую больницу, где проходят лечение 19 детей, эвакуированных в последние недели из Украины, пишет Русская служба BBC со ссылкой на Reuters.

Всего с начала вторжения России в Украину в госпитале Bambino Gesu прошли лечение 50 детей из Украины.