Обстрелы, бомбоубежища и воздушные тревоги - так сейчас выглядит страшная реальность в Украине, где уже 25 дней идет война. В Украине запретили деятельность 11 пророссийских партий. За время войны погибли уже 115 украинских детей. RUS TVNET продолжает рассказывать об актуальных событиях в режиме онлайн.

В Украине запретили деятельность 11 пророссийских партий

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время войны запретить деятельность 11 "пророссийских" политических партий, в которые входят также многие представители бывшей правящей "Партии Регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом решении в своем очередном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Русская служба BBC.

В число запрещенных попали "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария", "Наши", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украина", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

В Харькове под обстрелом погиб 9-летний ребенок

Украинские каналы сообщают со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, что накануне в результате обстрела города россиянами погиб мужчина и девятилетний ребенок, пишет Русская служба BBC.

Генеральная прокуратура Украины в воскресенье утром объявила, что за время войны погибли уже 115 украинских детей, а более 140 получили ранения.