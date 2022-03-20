Агрессивный мужчина не беженец из Украины, а молодой парень из Плявниеков

"Начался беспредел гостей, которые бесчинствуют и в других странах!!!!!!".

С такой подписью в Facebook выложено видео, в котором рассказывается, что беженец из Украины потерял рассудок и угрожает прохожим разбитой бутылкой. На видео, снятом в темное время суток возле Рижского цирка, видно, как двое полицейских бегут за мужчиной, сбивают его с ног и задерживают. Видео посмотрели десятки тысяч человек, и несколько сотен поделились им. Одни комментируют, что это может быть фейковая новость, другие говорят, что это "нормальное поведение для украинцев, а не безумие".

Re: Check удалось обнаружить, что оригинальное видео было опубликовано 16 марта в TikTok. По запросу Re:Check Рижской муниципальной полиции удалось распознать конкретное событие. Представитель полиции Том Садовскис отмечает, что 15 марта вскоре после 22:00 в полицию поступил вызов о драке на улице Меркеля. По словам очевидцев, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно обращался со сверстниками. "Увидев полицию, молодой человек попытался скрыться, но сотрудники задержали парня, применив силу.

Позже выяснилось, что молодой человек - 15-летний житель Плявниеков.

Его доставили домой и передали матери", - рассказывает Садовскис. Парень является гражданином Латвии.