Пабрикс призывает запретить использование символа Z в Латвии

Пабрикс написал в Twitter: "Я думаю, пора запретить использование символов Z-режима в Латвии!".

В интервью Latvijas Radio он сказал, что в настоящее время важно предотвратить использование символов для разжигания агрессии и ненависти в латвийском обществе.

"Конечно, мы не будем убирать букву Z из алфавита, но здесь должен быть разумный, небюрократический подход, чтобы показать, что за этот символ, если его использовать, каким-либо образом связывая с тем, что сейчас происходит со стороны страны-агрессора, должно быть назначено наказание", - подчеркнул министр.

"Чтобы показать, где мы стоим, какие ценности мы отстаиваем как государство, как общество. Вместо того, чтобы бессильно наблюдать за сторонниками такого режима, такой политики, такой агрессии, такой нетерпимости, они издеваются или бросают вызов остальному обществу", - добавил он.